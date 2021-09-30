Подписан меморандум об условиях неповышения тарифов на отопление

Представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

Документ был подписан на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как пояснил глава министерства Алексей Чернышев, содержащиеся в меморандуме нормы призваны гарантировать устойчивое прохождение отопительного сезона.

"Правительство выполнило свои обязательства, в частности, речь идет об обеспечении одной из самых низких цен на газ для производителей тепла для населения – 7420 грн за тыс. куб. м. Также центральная власть гарантирует направление в местные бюджеты НДФЛ, специальной субвенции общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности, и, конечно же, своевременную выплату субсидий. Мы нашли с органами местного самоуправления понимание и готовы двигаться дальше. В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления", – рассказал Чернышев.

Документом с целью поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона предусмотрено:

направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц);

субвенции из государственного бюджета общинам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита ТКЭ этих общин (с четвертого квартала 2021 года).

Меморандум подписали министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, представители палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей – мэр Львова Андрей Садовый , мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Днепра Борис Филатов, а также исполнительный директор Всеукраинской ассоциации местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" Александр Слобожан.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время заседания президиума Конгресса заявил, что с целью неповышения тарифов на отопление и горячую воду для населения местные бюджеты в 2022 году получат дополнительно 4% при распределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что составит около 11 млрд грн. Кроме того, правительство предоставит субвенцию тем громадам, которые все-равно не смогут самостоятельно покрывать расходы предприятий ТКЭ для неповышения тарифов.