"Укрзализныця" возобновит движение скоростных поездов в Польшу

"Укрзализныця" с 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Как сообщает пресс-служба компании, это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничеству с польской железнодорожной администрацией.

Билеты на поезд, который отправится по маршруту Киев - Перемышль, будут доступны с 1 октября.

Поезд "Интерсити +" будет курсировать составом из вагонов производства "Hyundai Rotem".

"Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольства Украины в Польше и посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины", – отмечается в сообщении железнодорожной компании.

Как сообщалось, железнодорожное сообщение с Польшей было приостановлено с 15 марта 2020 года в связи с введением карантинных ограничений.

При содействии железнодорожных администраций стран Европы уже было восстановлено международное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.