Зеленский анонсировал изменения в госбюджет для решения проблем с питьевой водой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки изменений в государственном бюджете для решения проблем с питьевой водой в стране.

Об этом заявил Зеленский в завершении заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны решать вопросы по питьевой воде во всей стране. И, если обсуждать изменения к бюджету, мы не можем менять его постоянно - это сложные решения и договоренности с депутатским корпусом. Но хватает проблем с питьевой водой. Поэтому думаю, что мы единоразово должны подготовить эти изменения в бюджет и быстро реализовать", - сказал Зеленский.

Он также призвал участников Конгресса к обсуждению с представителями местных властей вопросы строительства мусороперерабатывающих заводов.

"Мы все заинтересованы в реализации этих приоритетных вопросов", - сказал глава государства.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал участников Конгресса местных и региональных властей к необходимости доработки и принятия общегосударственной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

"Мы строим проект "Здоровая Украина". И это является приоритетом президента и его команды. И чистая питьевая вода является одной из самых важных составляющих качества жизни наших граждан. Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы", - заявил Ермак.

Он также добавил, что уже более года идут дискуссии вокруг законопроекта об управлении отходами, но результата по-прежнему нет.

"Уже давно назрел переход на правила, которые унифицированы со странами ЕС. Очень важны гарантии для инвесторов относительно поставок мусора на мусороперерабатывающие заводы", - сказал он.