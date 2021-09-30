Нацсовет хочет забрать лицензию у телеканала "Наш" Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "Наш" (ООО "Наш 365") в связи с тем, что он не только не устранил зафиксированные ранее нарушения и не оплатил штрафы более чем на 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета.

"На заседании 30 сентября регулятор в области медиа рассмотрел результаты еще одной внеплановой невыездной проверки телеканала "Наш", которая проводилась на основании мониторинга эфира за 22 июня 2021 года. Целью мониторинга было выяснить, устранил ли лицензиат нарушения, которые были зафиксированы двумя предыдущими решениями Национального совета от 28 апреля 2021 года №483 и №484. Признано, что телеканал не только не устранил нарушений законодательства и не выполнил требований этих двух решений и не оплатил двух штрафов общей суммой более 228 тыс. грн, но и допустил новые нарушения законодательных норм по распространению высказываний, содержащих язык вражды. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании лицензии", - сказано в сообщении.

Решение об обращении с иском в суд об аннулировании лицензии телеканала "Наш" за систематические нарушения законодательных норм, которые касаются распространения языка вражды и ненависти, и невыполнение решений Национального совета, уже принимались в отношении этого вещателя ранее – решение от 19 августа 2021 года №1164 и от 2 сентября 2021 года №1195.

Результаты проверки телеканала, которые рассматривались 30 сентября, показали, что вещатель не устранил предыдущих нарушений и не выполнил решений и распоряжений Национального совета от 28 апреля 2021 года, зато выявлены новые нарушения.

Мониторинг вещания за 22 июня 2021 года зафиксировал в эфире лицензиата прямую трансляцию передачи "Важное" (с повторами передачи 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года). Тема обсуждения касалась 80 годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Ведущие передачи Ангелина Пичик и Максим Назаров, а гость - народный депутат Украины VII и VIII созывов Евгений Мураев.

Мураев утверждал, что сейчас идет геноцид и война против украинского народа как части славянского мира со стороны стран Европейского союза.

Отмечается, что высказывания Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельным лицам, сформировать стереотипный образ стран Европейского союза и народов, которые в него входят, как "исторически латентного врага".

"Ведущие передачи не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования одного из самых тяжелых уголовных преступлений - геноцида. Зрителям не было дано объяснений и не приведено достоверных фактов. Не было предпринято никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды, не было подано альтернативной точки зрения в отношении такого чувствительного для национальной безопасности Украины вопроса", - подчеркнули в Нацсовете.

Национальный совет признал, что ООО "Наш 365" нарушил абзац четвертый части второй статьи 6, пункты а), б) и в) части первой статьи 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Также признано наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года.

В решении Национального совета указано, что вещатель не выполнил пункты об устранении нарушений законодательства. Поэтому регулятор обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "Наш".