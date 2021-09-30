Кабмин объявил очередной конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Кабинет министров на заседании 29 сентября принял распоряжение о проведении повторного конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, документы будут приниматься от кандидатов до 13 октября включительно.

Распоряжением также утверждены условия проведения конкурса и требования к кандидатам.

Тестирование кандидатов запланировано на 20 октября.

Ранее в сентябре Министерство здравоохранения по итогам очередного конкурса вновь не смогло определиться с главой Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

К собеседованию по итогам повторного конкурса на должность главы НСЗУ были допущены четыре представителя Нацслужбы – заместители главы НСЗУ Татьяна Бойко и Анна Фенчак, и.о. главы НСЗУ Дмитрий Самофалов и директор департамента мониторинга Оксана Сухорукова.

Как сообщалось, предыдущий конкурс состоялся в начале лета, по его итогам министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что не смог определиться с потенциальным руководителем НСЗУ.

Перед этим объявленный 17 марта конкурс на должность главы НСЗУ также закончился безрезультатно.

Напомним, после назначения Максима Степанова министром здравоохранения весной прошлого года Кабинет министров в мае 2020 года объявил очередной конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

При этом требования к кандидатам были изменены таким образом, чтобы не дать принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ, которые по итогам предыдущего отбора заняли три первых места. Степанов провел собеседования с ними, но заявил, что по итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья победитель не был определен.