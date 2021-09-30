Для собрания депутатов от фракции Зеленского в Трускавце готовят три лучших отеля города

Во время выезда в Трускавец для так называемой "большой фракции" партии "Слуга народа", куда должен прибыть президент Владимир Зеленский, депутаты будут проживать в трех лучших отелях города – "Риксос Прикарпатье", "Миротель" и "Лисова писня".

Само заседание партии при участии президента Зеленского состоится в трускавецком отеле "Риксос Прикарпатье", передает Радио Свобода.

Сейчас территорию отеля и сам отель "Риксос Прикарпатье" осматривают правоохранители и работники государственной охраны, а в конференц-зале отеля возводят конструкцию, похожую на сцену.

Согласно программе мероприятия, в распоряжении Радио Свобода, депутаты от президентской фракции прибудут в Трускавец 1 октября и будут находиться в городе до 3 октября.

В программе мероприятий также предусмотрена лекция Тимофея Милованова, так называемая "сессия с силовиками", гала-концерт и награждение депутатов.

По состоянию на обед 30 сентября председатель Верховной Рады на так называемую "большую фракцию" не пригласили. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

Ранее в "Слуге народа" сообщали, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти, а депутаты в этот раз якобы будут оплачивать проживание за счет собственных средств.

Напомним, депутаты от "Слуги народа" в Трускавце встречаются не впервые. После парламентских выборов в 2019 году для новоизбранных депутатов партия организовала так называемую школу "Зе-депутата". Лекции проходили в трускавецком отеле "Риксос Прикарпатье".