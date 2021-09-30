СБУ разоблачила хищение миллионов гривен на ремонте дорог в Херсонской и Черкасской областях
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Установлено, что руководители двух коммерческих структур наладили механизм присвоения бюджетных денег, предусмотренных на капитальный ремонт местных автодорог.
По данным следствия, подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договоры на реконструкцию дорог в регионах.
Тем не менее коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную "разницу" вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.
По материалам СБУ руководителям двух подрядных структур сообщено о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах),
- ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.