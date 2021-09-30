АРМА за четыре года разыскало активы стоимостью 100 миллиардов

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с 2017 года в ответ на запросы украинских правоохранительных органов и международных учреждений разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 100 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

Так, в 2017 году АРМА разыскало активы стоимостью 2,6 млрд грн, в 2018 – 22 млрд грн, $98 млн и 2 млн евро. В 2019 году стоимость разысканных денежных активов составила 34,8 млрд грн, $16,6 млн и 7,7 млн евро. В то же время в 2020 ведомством разыскано 32,9 млрд грн, $130,9 млн, 6,9 млн евро, а с начала этого года общая стоимость разысканных активов составила 7,2 млрд в гривневом эквиваленте.

С момента создания Агентства ежегодно растет динамика обращений от правоохранителей. В течение 2017-2021 годов АРМА обработано 7 154 запроса, поступивших от следователей, детективов и прокуроров, а также от компетентных органов иностранных государств по выявлению и розыску активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. В частности, в 2017 году рассмотрено 69, в 2018 году – 1 079, в 2019 году – 1 685, в 2020 году – 2 263, за восемь месяцев 2021 года – 2 058 обращений.

Кроме того, в течение 2017-первой половины 2021 годов Агентством разыскано свыше 75,8 тыс. земельных участков, 32 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 5 тыс. единиц с/х техники, почти 10 тыс. единиц транспорта и 217 тыс. иного имущества (товары, продукция и тому подобное).

"Важно отметить, что АРМА обнародует информацию о стоимости разысканных активов только в тех случаях, когда эти активы имеют четкое денежное выражение. Речь идет о финансовых обязательствах, собственно, денежных средствах и ценных бумагах. Зато информация о других разысканных активах – недвижимость, транспорт, товары – подается без денежного эквивалента. Следовательно, стоимость найденных Агентством активов с учетом стоимости десятков тысяч единиц имущества значительно превышает 100 млрд грн", – пояснил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину сентября 2021 года в Реестр арестованных активов внесено около 9 300 записей о жилой и нежилой недвижимости, земельных участках, имущественных комплексах, транспорте, различных товарах, а также денежных средствах, корпоративных правах, акциях и других активах, на которые наложен арест и которые переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.