Государственный телеканал для Донбасса показал Крым частью России и получил предупреждение

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканал "ДОМ") получило предупреждение за распространение необъективной информации за демонстрацию в эфире карты, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территория Российской Федерации.

Соответствующее решение Национальный совет по вопросам радио и телевещания принял на заседании 30 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Карта России с временно оккупированной территорией Украины – Автономной Республикой Крым и городом Севастополем – демонстрировалась в эфире телеканала "ДОМ" 5 июля в начале и в конце передачи "Русский дневник".

"Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала "ДОМ" так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства", – подчеркивается в сообщении.

Нацсовет отмечает, что программа "Русский дневник" транслировалась на телеканале "ДОМ" в повторе и у работников телерадиоорганизации была возможность проверить объективность распространенной информации и устранить недостоверные факты. Однако компания вовремя не приняла необходимые меры и допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением.

Заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала "ДОМ" Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что со своей стороны руководство провело служебную проверку для выяснения причины этого случая, который был квалифицирован, как служебная халатность.

Также она сообщила, что СБУ, проверив деятельность телеканала, не выявила в действиях его работников признаков преступлений.

Напомним, государственный телеканал "Дом" был запущен вместо телеканала иновещания "UATV".

Новый телеканал под названием "Дім"/"Дом" начал вещание 1 марта. Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часов развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

О идее создания такого телеканала Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентских выборов.