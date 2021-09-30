Объем неработающих кредитов в банках сократился с начала года на 37 миллиардов, – НБУ

Кредитный портфель украинских банков за август 2021 года возрос на 3% – до 1,12 трлн грн, тогда как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 0,7% – до 393,18 млрд грн.

Об этом сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в августе снизилась до 34,99% с 36,3% в июле.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе возрос на 2,6% – до 827,58 млрд грн (в числе объем NPL в нем сократился на 0,2% – до 344,99 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 2,4% – до 238,46 млрд грн (NPL сократился на 3,7% – до 47,74 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов увеличился на 3,9% – до 41,1 млрд грн (в том числе NPL на 1,3% – до 450 млн грн), а объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, – в 1,5 раза, до 16,7 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0%).

Согласно данным Нацбанка, по итогам августа доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 1,2 процентных пункта (до 41,69%), кредитов населению – на 1,3 п.п. (до 20,02%), межбанковских кредитов – на 0,03 п.п. (до 1,1%), а доля кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете Нацбанка указывается, что кредитный портфель государственных банков (без "Приватбанка") за август 2021 года вырос на 4,7% – до 303,86 млрд грн (объем NPL в нем сократился на 0,9% – до 111,2 млрд грн). Кредитный портфель "Приватбанка" вырос на 0,9% – до 250,67 млн грн (NPL – на 0,1%, до 176,9 млрд грн).

Помимо этого, за месяц кредитный портфель банков с иностранным капиталом возрос на 3,5% (до 372,39 млрд грн), с частным –на 2,2% (до 196,26 млрд грн). При этом объем NPL в них сократился соответственно на 2,5% (до 82,96 млрд грн) и на 1,1% (до 21,59 млрд грн).

Таким образом, по итогам августа 2021 года доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без "Приватбанка") снизилась на 2 п.п. (до 36,59%), а в "Приватбанке" – на 0,6 п.п. (до 70,57%). При этом доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом уменьшилась на 1,4 п.п. (до 22,28%), в банках с частным – на 0,4 п.п. (до 11%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.