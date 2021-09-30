Власти Киева пожаловались на долги госпредприятий по плате за землю на 600 миллионов
Об этом сообщил директор Департамента финансов Киевской городской госадминистрации Владимир Репик, передает пресс-служба КГГА.
"Считаем, что должна быть ответственность средствами государственного бюджета, если государственные предприятия не рассчитываются. Нужно усилить возможности Государственной фискальной службы, найти другой алгоритм взыскания этого долга", – подчеркнул чиновник.
В свою очередь замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Александр Тур уточнил, что общая сумма налогового долга по плате за землю состоит из 962,8 млн грн долга по уплате земельного налога и 729,1 млн грн – арендной платы. По его словам, с начала года в счет погашения налогового долга в бюджет Киева удалось обеспечить поступления в сумме 203,5 млн грн.
Согласно сообщению, Департамент финансов КГАА совместно с Главным управлением ГНСУ в Киеве подготовят обращение со своими предложениями к Кабинету министров и Фонду государственного имущества о путях погашения долга по плате за землю предприятиями государственной формы собственности.