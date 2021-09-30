Власти Киева пожаловались на долги госпредприятий по плате за землю на 600 миллионов

По состоянию на 1 сентября налоговый долг перед бюджетом Киева по плате за землю составляет 1,7 млрд грн, из них 607,2 млн грн задолжали предприятия государственной формы собственности.

Об этом сообщил директор Департамента финансов Киевской городской госадминистрации Владимир Репик, передает пресс-служба КГГА.

"Считаем, что должна быть ответственность средствами государственного бюджета, если государственные предприятия не рассчитываются. Нужно усилить возможности Государственной фискальной службы, найти другой алгоритм взыскания этого долга", – подчеркнул чиновник.

В свою очередь замначальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Александр Тур уточнил, что общая сумма налогового долга по плате за землю состоит из 962,8 млн грн долга по уплате земельного налога и 729,1 млн грн – арендной платы. По его словам, с начала года в счет погашения налогового долга в бюджет Киева удалось обеспечить поступления в сумме 203,5 млн грн.

Согласно сообщению, Департамент финансов КГАА совместно с Главным управлением ГНСУ в Киеве подготовят обращение со своими предложениями к Кабинету министров и Фонду государственного имущества о путях погашения долга по плате за землю предприятиями государственной формы собственности.