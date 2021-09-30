Объем выполненных строительных работ вырос в августе на 9%, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в августе 2021 года увеличился на 8,9% по сравнению с августом 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года индекс строительной продукции составил 101,8%. Объем выполненных стройработ за восемь месяцев составил 121 млрд грн.

По данным статведомства, в августе 2021 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 107,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Госстат сообщил, что в августе 2021 к августу 2020 года рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий – на 27,2%, нежилых – на 9,8%, инженерных конструкций – на 5,2%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 34,9%, ремонта – 38,4%, реконструкции и технического переоснащения – 26,7%.

Рост объема строительных работ в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года зафиксирован в Тернопольской (на 55,5%, до 2,24 млрд грн), Черкасской (на 32,1%, до 1,84 млрд грн), Ривненской (на 21,9%, до 2 млрд грн), Ивано-Франковской (на 19,3%, до 2,38 млрд грн), Волынской (на 14,3%, до 1,54 млрд грн), Хмельницкой (на 13%, до 3,7 млрд грн), Одесской (на 10,1%, до 15,6 млрд грн), Харьковской (на 9,7%, до 10,7 млрд грн), Киевской (на 7,9%, до 8,7 млрд грн), Николаевской (на 0,3%, до 2,15 млрд грн) областях и Киеве (на 4,7%, до 27,7 млрд грн).

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 37,2%) и Кировоградская (на 30,9%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.