Новая Зеландия рассматривает возможность выпуска цифровой валюты

Центробанк Новой Зеландии заявил, что нынешние тенденции в использовании наличных и инновации в деньгах побуждают рассмотреть вопрос о выпуске цифровой валюты (CBDC).

Об этом пишет Bloomberg, передает "Минфин".

В то же время регулятор отметил, что это довольно сложная процедура, которая займет много времени, однако Центробанк одобряет такую идею.

"Цифровая валюта должна поддерживать новозеландский доллар как единую расчетную единицу и обмениваться с наличными 1 до 1", - подчеркнули в Центробанке.

Валюта должна быть устойчивой к сбоям и рискам и обеспечивать конфиденциальность данных.

Центральный банк Новой Зеландии попросил общественность высказаться относительно идеи выпуска цифровой валюты до 6 декабря. К концу апреля 2022 года будет опубликован план дальнейших действий.

Ранее о выпуске цифровых валют говорили в следующих странах: Испания, Израиль, Аргентина, Чили, Нигерия, Кения и другие.

Напомним, Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) – е-гривны – еще в 2016 году. В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. По результатам пилота опубликована аналитическая записка относительно е-гривни, и в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.