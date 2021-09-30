МАУ ограничили в правах летать из Киева в Прагу
Существующие договоренности между Украиной и Чехией предусматривают, что авиакомпании каждой из стран могут летать с пассажирами из Киева в Прагу до 14 раз в неделю. За МАУ было закреплено 10 частот, но она продавала билеты только на четыре собственных рейса в неделю, передает avianews.com.
SkyUp имел права на четыре перелета в неделю и с 23 сентября запустил рейсы Киев-Права с частотой три раза в неделю.
После нового решения комиссии Госавиаслужбы квота на полеты на маршруте Киев-Прага распределена между МАУ и SkyUp поровну - они могут совершать до семи рейсов в неделю между столицами Украины и Чехии.
В пресс-службе SkyUp сообщили, что рассматривают возможность запуска дополнительных рейсов из Киева в Прагу после получения новых прав, но более детальную информацию смогут предоставить позже.
Маршрут Киев-Прага оставался одним из немногих зарегулированных маршрутов между Украиной и странами Европы, на котором конкуренция была ограничена. Сейчас похожие ограничения действуют для полетов во Францию и Нидерланды.
Практика, когда права одной авиакомпании ограничивают, чтобы предоставить их другой, не распространена в Украине. Однако ее применение позволило SkyUp выйти на маршруты Киев-Стамбул и Киев-Алматы.