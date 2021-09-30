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Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной вакцинации чиновников и педагогов

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Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной вакцинации чиновников и педагогов
Министерство здравоохранения планирует включить в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сотрудников центральной исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и учреждений высшего, профессионального, общего среднего, дошкольного образования, а также научных учреждений, независимо от формы собственности.

Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.

Согласно документу, обязательная вакцинация должна проводиться в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний.

Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа разработан с целью обеспечения эпидемического благополучия населения Украины и предупреждения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

В Минздраве напоминают, что согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", министерство имеет право вводить обязательную профилактическую вакцинацию сотрудников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных заболеваний. В случае отказа или уклонения от вакцинации такие сотрудники должны быть отстранены.

Кроме того, европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил нормы украинского законодательства в части обязательной вакцинации, указав, что это не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод.

Как сообщалось, 22 сентября министр здравоохранения Валерий Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    О дивный новый мир! У людей отбирают право распоряжаться своим телом и быть тем кем человек хочет быть.
  • Дід Трохим
    Я привел выдержки изЗАКОНА. Вы их называте вырваными из контекста.
    Но они "вырваны" из ЗАКОНА.
    И вы тоже внимательно его читайте

    "Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень"

    Назовите мне, где в этом списке ОБОВЯЗКОВИХ щеплень находится щеплення от ковид или ,например, от гепатита?
    Нет их там!

    Но я вообще не об этом. Я о правах человека. Я о том как проводят вакцинацию, нарушая закон, никого не обследую перед вакцинацией и не учитывая медицинские противопоказания для конкретных людей.
    Предписана поголовная вакцинация
  • Серая Лиса
    Только расстрелы педагогов спасут население от коронавируса.
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