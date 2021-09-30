Минздрав обнародовал проект приказа об обязательной вакцинации чиновников и педагогов
Соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.
Согласно документу, обязательная вакцинация должна проводиться в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний.
Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа разработан с целью обеспечения эпидемического благополучия населения Украины и предупреждения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
В Минздраве напоминают, что согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", министерство имеет право вводить обязательную профилактическую вакцинацию сотрудников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных заболеваний. В случае отказа или уклонения от вакцинации такие сотрудники должны быть отстранены.
Кроме того, европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил нормы украинского законодательства в части обязательной вакцинации, указав, что это не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод.
Как сообщалось, 22 сентября министр здравоохранения Валерий Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения внесет сотрудников учреждений образования, министерств, органов центральной и местной власти в перечень профессий, которые обязаны пройти вакцинацию от COVID-19.