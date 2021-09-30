Военный лесхоз купил элитный внедорожник Toyota за 1,2 миллиона

Госпредприятие "Черниговский военный лесхоз" 23 сентября заказал ООО "Автомобильная компания "Сивер-Авто" легковой автомобиль за 1,27 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупка была проведена без использования электронной системы, а в "Прозорро" были опубликованы только данные о сделке без самого договора.

Согласно его условиям, фирма поставит внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На сайтах автосалонов отмечается, что цены на Toyota Land Cruiser Prado стартуют от 1,24 млн грн.

Автомобиль должен иметь круиз-контроль, климат-контроль, цветной дисплей на панели приборов, аудиосистему Toyota Touch 2 с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 9 дюймов, 9 динамиков, подушки безопасности.

Учредителями ООО "Автомобильная компания "Сивер-Авто" является Владимир Кривенда и кипрская "Неолена Энтерпрайзиз ЛТД", бенефициары – Татьяна Бушай и Олег Семинский, директор Вячеслав Лихонина.

В конце мая таким же образом – без использования электронной системы и без публикации соответствующего соглашения – Корюковское лесное хозяйство (Корюковка, Черниговская область) заказало "Сивер-Авто" кроссовер Toyota RAV4 за 1,02 млн грн.