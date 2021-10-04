СБУ разоблачила коммунальщиков Кривого Рога на хищении средств на закупку транспорта

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Днепропетровской области. Организовал ее руководитель одного из коммунальных предприятий Кривого Рога. Чиновник в обход тендерных процедур закупил для города автобусы и троллейбусы по цене почти вдвое выше отпускной цены завода-производителя.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

К этой противоправной схемы чиновник привлек подконтрольную коммерческую структуру.

Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.

По результатам инициированной СБУ судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб в размере около 7,3 млн грн.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.