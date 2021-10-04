Новини

СБУ разоблачила коммунальщиков Кривого Рога на хищении средств на закупку транспорта

3150
СБУ разоблачила коммунальщиков Кривого Рога на хищении средств на закупку транспорта
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в Днепропетровской области. Организовал ее руководитель одного из коммунальных предприятий Кривого Рога. Чиновник в обход тендерных процедур закупил для города автобусы и троллейбусы по цене почти вдвое выше отпускной цены завода-производителя.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

К этой противоправной схемы чиновник привлек подконтрольную коммерческую структуру.

Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.

По результатам инициированной СБУ судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб в размере около 7,3 млн грн.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ
Читайте БізнесЦензор у Telegram 
ТОП-новини
всі новини