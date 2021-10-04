СБУ разоблачила коммунальщиков Кривого Рога на хищении средств на закупку транспорта
Об этом говорится в сообщении СБУ.
К этой противоправной схемы чиновник привлек подконтрольную коммерческую структуру.
Как установило следствие, общественный транспорт закупило не коммунальное предприятие, а фирма-посредник. Таким образом коммунальщики смогли использовать приобретенный городской транспорт на условиях лизинга.
По результатам инициированной СБУ судебно-экономической экспертизы, такая сделка нанесла городскому бюджету ущерб в размере около 7,3 млн грн.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.
Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и выявления и привлечения к ответственности всех причастных к сделке лиц.