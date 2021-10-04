СБУ обнаружила схему контрабанды сигарет через Тернопольскую таможню

Служба безопасности Украины заблокировал еще один канал нелегальной переправки в Украину оптовых партий подакцизной продукции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, к организации схемы были причастны высокопоставленные Тернопольской таможни Государственной таможенной службы.

По предварительным данным следствия, должностные лица способствовали контрабандистам в незаконном перемещении табачных изделий на таможенную территорию Украины. Для реализации схемы ее участники вносили в товаросопроводительные документы недостоверные данные о стоимости и объемах. При этом полученную "разницу" злоумышленники выводили в тень.

"Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем 3 млн грн", - уточнили в СБУ.

Во время обысков в служебных помещениях организаторов схемы правоохранители обнаружили электронные носители информации и отчетную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.