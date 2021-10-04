Нефтегазовая компания JKX с Коломойским в акционерах выставила на продажу бизнес в России

Британская нефтегазовая компании JKX Oil&Gas Plc с активами в Украине и России объявила о планах продать российскую операционную дочернюю компанию ООО "Южгазэнергия", желая полностью сосредоточиться на развитии проектов в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас компания активно ищет покупателя. Выручка от реализации этого неосновного актива будет использована для финансирования текущей деятельности и возможных дальнейших приобретений в Украине, которая остается основным направлением работы компании и регионом, где она видит наибольшие перспективные возможности", – говорится в документе.

В сообщении отмечается, что решение продать активы в России было принято в результате дальнейшего анализа после ранее анонсированных намерений сосредоточить свой портфель на самых перспективных возможностях.

Исходя из данных Лондонской фондовой биржи, акции JKX Oil&Gas Plc демонстрируют стабильный рост, начиная с третьей декады августа текущего года: за это время они подорожали примерно вдвое – до 50 пенсов за акцию, тогда как за последний год она лишь в январе достигала 37,25 пенсов.

Согласно информации на сайте JKX, она приобрела "Южгазэнергию" ("YGE"), владеющую лицензией на перепланирование Кошехабльского газового месторождения (Республика Адыгея) площадью 32,7 кв. км, в 2007 году. Строительство и введение в эксплуатацию газоперерабатывающего комплекса на этом месторождении завершились в начале 2021 года, а поставки коммерческого газа начались в апреле того же года.

Дочерней компанией JKX в Украине является ООО "Полтавская газонефтяная компания" – одна из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.

Компания также владеет 6 производственными лицензиями в Венгрии, которые также выставлены на продажу: в июле этого года было подписано письмо о намерениях с новым потенциальным их покупателем, а цена ожидаемой в этом году сделки – около $3 млн.

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Как сообщалось, JKX в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $9,94 млн при росте выручки на 12,5% – до $39,48 млн.

Ранее сообщалось, что JKX Oil&Gas в первом полугодии 2021 года сократила среднесуточную добычу углеводородов на 11% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 9,26 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd). Добыча в Украине упала на 23% – до 3,97 тыс. boepd, в том числе добыча газа – на 25%, до 519 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 17%, до 916 boepd. Добыча углеводородов в РФ осталась на прежнем уровне и составила 5,28 тыс. boepd, в том числе добыча газа – 888 тыс. куб. м в сутки, тогда как конденсата уменьшилась на 2% – до 58 boepd.

Напомним, бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Другими крупными акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.