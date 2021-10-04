Место для строительства новых аэропортов на Донбассе утвердят до конца недели, – министр инфраструктуры
Об этом сегодня во время выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телеканал "Дом".
Кубраков напомнил, что в 2014 году на востоке Украины действовали три аэропорта - в Донецке, Мариуполе и Луганске.
Сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.
"Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе", - уточнил Кубраков.
Второй аэропорт будет в районе городов Краматорск и Славянск - возможно, в Святогорске.
"Есть предложение - Святогорск. Может быть там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой)", - сказал министр.
Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.
"Если с местами определимся, то за два года мы их построим", - заверил Кубраков.
Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей нет действующих гражданских аэропортов. Аэропорты в областных центрах были полностью разрушены в ходе боевых действий в 2014 году.
Ближайшие действующие аэропорты, которыми могут воспользоваться жители Донецкой и Луганской областей, находятся в Запорожье, Днепре и Харькове.