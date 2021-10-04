Место для строительства новых аэропортов на Донбассе утвердят до конца недели, – министр инфраструктуры

Для восстановления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, на следующей неделе утвердят окончательно, в районе каких городов.

Об этом сегодня во время выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телеканал "Дом".

Кубраков напомнил, что в 2014 году на востоке Украины действовали три аэропорта - в Донецке, Мариуполе и Луганске.

Сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.

"Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе", - уточнил Кубраков.

Второй аэропорт будет в районе городов Краматорск и Славянск - возможно, в Святогорске.

"Есть предложение - Святогорск. Может быть там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой)", - сказал министр.

Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.

"Если с местами определимся, то за два года мы их построим", - заверил Кубраков.

Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей нет действующих гражданских аэропортов. Аэропорты в областных центрах были полностью разрушены в ходе боевых действий в 2014 году.

Ближайшие действующие аэропорты, которыми могут воспользоваться жители Донецкой и Луганской областей, находятся в Запорожье, Днепре и Харькове.