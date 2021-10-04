Крупнейшим должником по выплате зарплаты в Киеве оказалась компания Злочевского

По состоянию на 1 октября задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, ведущих свою деятельность на территории Киева, составляет 617,9 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба столичной городской госадминистрации.

"Долги по заработной плате имеют 125 столичных предприятий. Наибольшие долги имеют предприятия государственного сектора: общая сумма составляет 383,2 млн грн или 62% от общего объема долга в городе. Еще 67 предприятий негосударственного сектора имеют задолженность в 234,7 млн грн, или 38% от общего объема. Также 8 предприятий, находящихся в стадии банкротства, имеют задолженность в размере 40,8 млн грн (6,6%), а 10 экономически неактивных предприятий, прекративших (приостановили) свою деятельность, не выплатили 14,2 млн грн (2,3%) заработной платы", – отметила Хонда.

Она добавила, что благодаря принятым мерам, в январе - сентябре 2021 года предприятия-должники города выплатили почти 410 млн грн просроченной задолженности по заработной плате. В частности, за предыдущий месяц было выплачено 127,9 млн грн долгов по заработной плате.

В то же время, согласно обнародованным КГГА данным, крупнейшая задолженность по выплате зарплат в столице – у частного ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич" – 141,3 млн грн. Эта компания ранее входила в Burisma Group беглого экс-министра Николая Злочевского, а сайчас официально оформлена на его дочерей.

Кроме того, среди частных компаний задолженность по зарплате есть у ПАО "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова (25,2 млн грн), ООО "Модерн-электро" (7,2 млн грн), ООО "Научно-техническая компания "Метрополия" (5,6 млн грн), ООО "Армапром" (4,8 млн грн) и ПАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (4,2 млн грн).

Среди крупнейших должников государственного сектора по выплате зарплат в Киеве самые большие долги у предприятий "Укроборонпрома":