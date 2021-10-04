"Нафтогаз" переходит на новые контракты с поставщиками газа населению, – Витренко (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября начал поставки газа для населения в рамках балансирующей группы, перезаключив контракты со сбытовыми компаниями на новых условиях.

Об этом председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Отныне практически весь сегмент поставок газа населению начал работать в составе балансирующей группы, созданной национальной компанией "Нафтогаз". Это сложный, но важный шаг в правильном направлении – устойчивого развития рынка газа", – написал Витренко.

Он пояснил, что балансирующая группа – это объединение участников рынка, в котором определен договором участник (в данном случае "Нафтогаз") несет ответственность за баланс (в данном случае газа) для всех остальных участников.

"В балансирующую группу входят поставщики бытовым потребителям (населению). За портфель балансировки, куда включаются отборы только бытовых потребителей (в них отдельные ЭИС) несет ответственность перед ОГТСУ "Нафтогаз". У "Нафтогаза" договоры, по которым мы продаем поставщикам те объемы, которые отбирают их бытовые потребители", – уточнил Витренко.

Он подчеркнул, что цена газа для всех компаний в рамках Балансирующей группы установлена на уровне цены, которая была установлена "Нафтогазом" для компании "Йе Энергия" предыдущим руководством НАК во главе с Андреем Коболевым – 7,42 грн. Витренко пояснил, что для ряда компаний это означает снижение цены, однако назвал его справедливым.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что в новых контрактах установлен запрет на перепродажу предназначенного для населения газа промышленным потребителям.

"Хотя остается риск "мертвых душ", проблемы с начислениями (аллокацией) из-за отсутствия онлайн счетчиков, недобросовестность как потребителей, так и облгазов. Эти проблемы не новые, и их решение сейчас должно стать одним из приоритетов", – отметил Витренко.

Он уточнил, что новые контракты действуют до мая.

"Согласно плану, потом все перейдут на биржевую торговлю. Замечу, что это требует централизованного клиринга и ликвидности годовых контрактов, без чего такой переход будет лишь имитацией. Ну и нужно обеспечить полную интеграцию данных и диджитализацию процессов в треугольнике "платежка – адресная помощь – платежеспособность потребителей", – написал глава правления "Нафтогаза".

Комментируя финансовую устойчивость новой модели, он пояснил, что "портфель собственной добычи и поставок именно для нужд населения (через поставщиков и ТКЭ) является относительно сбалансированным", что и позволяет заключать контракты с годовой фиксированной ценой.

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов агентству Интерфакс-Украина подтвердили, что у всех ее членов, поставляющих газ населению, подписан контракт с "Нафтогазом" на закупку газа.

Как сообщалось, 27 сентября Кабинет министров одобрил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 дополнительно к ранее утвержденных на долгосрочную перспективу.

В частности, новым направлением работы "Нафтогаза" стало создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут покупать газ у НАК в объемах, достаточных для покрытия потребностей населения, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.