В перечень полностью бесплатных лекарств вошли еще 23 препарата, – НСЗУ

В программу реимбурсации стоимости лекарств "Доступные лекарства" с 1 октября вошли 62 новых препарата, в том числе 23 полностью бесплатных.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

В частности, в программу вошли пять новых бесплатных препаратов для лечения несахарного диабета, и 57 препаратов для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии, в том числе 18 – полностью бесплатных.

В НСЗУ напомнили, что эти препараты можно получить по электронному рецепту в любой аптеке, которая имеет договор по соответствующему направлению реимбурсации. Лекарства по электронному рецепту можно получить в более 5000 аптеках и аптечных пунктов – пациентам с несахарным диабетом и в более чем 4900 аптеках и аптечных пунктах пациентам с расстройствами психики и поведения, эпилепсией.

Электронный рецепт на нужное лекарство пациенту с несахарным диабетом может выписать эндокринолог или семейный врач, с которым заключена декларация; пациенту с эпилепсией, невротическими расстройствами – невролог или психиатр; пациенту с расстройствами психики и поведения – психиатр.

В НСЗУ подчеркнули, что выписке первого электронного рецепта обязательно должно предшествовать создание и внесение в электронную систему здравоохранения индивидуального плана лечения, в котором врач - эндокринолог, невролог или психиатр фиксирует установленный диагноз пациента и назначения соответствующих лекарств. На основе индивидуального плана лечения формируются электронные рецепты.

Как сообщалось, по данным Национальной службы здоровья (НСЗУ), к сентябрю количество украинцев, которые воспользовались программой "Доступные лекарства", превысило 3 млн человек.

Программа "Доступные лекарства" была внедрена в 2017 году для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и повышения доступности лекарств. Сейчас программа работает для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом второго типа. В реестр препаратов включено 293 препарата, которые можно получить бесплатно или с доплатой на выбор пациента. С 1 октября в реестр будет добавлено еще 138 препаратов.