Объем гособлигаций в собственности банков начал снижаться, – глава Нацбанка
Об этом Шевченко рассказал в интервью LB.ua.
"Действительно, когда в прошлом году соотношение ОВГЗ в портфеле банков к их депозитной базы приблизилось к 39%, Нацбанк начал всячески сигнализировать о том, что мы подошли к опасной черте. Мы даже перешли ее, потому что, по моему мнению, такой границей является 35%", – рассказал Шевченко.
В то же время, он отметил, сегодня наблюдается положительная тенденция – это соотношение снизилось до 36,7% в августе. Доля ОВГЗ в банковских активах уменьшилась до 29% с 32% в начале года.
"Сейчас у нас банковская система меньше интересуется ОВГЗ и больше – кредитованием", – добавил Шевченко.
Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.
"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.
В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.