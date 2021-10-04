Выручка экспортеров железной руды начала сокращаться, – Таможенная служба

Горнорудные предприятия Украины в январе-сентябре текущего года, увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в денежном выражении в 2,04 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5,95 млрд.

В то же время, согласно предварительной статистике Государственной таможенной службы (ГТС), в денежном выражении экспорт ЖРС начал сокращаться, передает Интерфакс-Украина.

Так, в сентябре экспорт руды составил $472,96 млн, тогда как августе текущего года он составлял $777,96 млн.

Как сообщалось, в мае президент Владимир Зеленский назвал необходимым повышение ренты на добычу железной руды из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль.

Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, было отложено. Тем временем, цены на руду упали, а в законопроект были внесены поправки, которые могут привести наоборот – к снижению налогов для экспортеров руды, крупейшими из которых являются предприятия Рината Ахметова и Константина Жеваго.

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Напомним, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46,29 млн тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% – до $4,24 млрд.

Экспорт передельного чугуна в 2020 году в натуральном выражении вырос на 20,3% по сравнению с предыдущим годом – до 3,1 млн тонн, а в денежном выражении экспорт возрос на 15% – до $922,23 млн.