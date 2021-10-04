Нацкомиссия по ценным бумагам остановила обращение акций пяти компаний из-за признаков фиктивности
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила ряд решений о включении пяти акционерных обществ в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, и прекращении обращения их ценных бумаг.
Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.
В частности, речь идет о:
- ЧАО "Браиловское";
- ОАО "Лондонская-Бристоль";
- ЧАО "Финансово-инвестиционная общество "Фонд";
- ОАО "Подольская телефонная Компания Митэл";
- ЧАО "НГМЗ-БУР".
Комиссия провела подробный анализ на соответствие критериям фиктивности эмитентов ценных бумаг на основании имеющейся у Комиссии регулярной годовой информации 2020 года и отчета о финансовом положении.
Так, специалистами регулятора выявлены нарушения в деятельности обществ и соответствии критериям фиктивности, а именно:
- среднемесячная величина заработной платы за отчетный период меньше минимального размера заработной платы, установленного законодательством;
- отсутствие чистого дохода от реализации продукции на конец финансового года;
- оборотные активы составляют менее 25% активов эмитента по состоянию на конец отчетного периода;
- непроведение акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд или необразование органов управления общества в течение года со дня регистрации Комиссией отчета о результатах частного размещения акций среди учредителей акционерного общества.
Каждое из акционерных обществ соответствует по меньшей мере трем вышеупомянутым признакам фиктивности, являющихся основанием для включения в Список эмитентов, имеющих признаки фиктивности.
Джерело: НКЦБФР