Глава "Укрзализныци" заявил о рекордном показателе нагрузки за последние 5 лет

По итогам работы в сентябре 2021 года "Укрзализныця" ежесуточно в среднем грузила 779 тыс. тонн грузов, что является рекордным показателем с 2017 года.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Сентябрь 2021 года завершили с самой высокой за 5 лет среднесуточной нагрузкой. Останавливаться не планируем, особенно учитывая прогнозы урожая, и полностью готовы обеспечить бесперебойные перевозки", - подчеркнул Камышин.

В частности, показатель среднесуточной нагрузки сентября 2021 года на 2% больше сентября 2020 года, на 5,5% - сентябре 2019 года, на 3,2% - сентябре 2018 года и на 3,7% больше с сентября 2017 года.

Так, на протяжении сентября всего было погружено: железной руды - 5,6 млн тонн, строительных материалов - более 4 млн тонн, зерна - около 3,6 млн тонн, каменного угля - 2,2 млн тонн.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила первый в истории контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай.