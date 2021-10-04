Нардеп от партии Зеленского "забыла" указать в декларации недвижимость в Харькове и квартиру в столице

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передало в НАБУ информацию о нарушениях в декларации 2020 года у народного депутата Украины Анны Колесник.

Об этом говорится в заключении НАКП по результатам полной проверки данной декларации, передает "Слово и дело".

Как установила проверка, Анна Колесник не указала в декларации нежилое помещение в Харькове, которое ей принадлежит на 25%. В своих объяснениях народный депутат сказала, что потеряла документы и поэтому не подала корректную информацию об этой недвижимость. Однако НАПК эти объяснения не учло, потому что в Государственном реестре прав на недвижимое имущество эта информация есть, а следовательно Колесник могла использовать ее для внесения в декларацию.

Кроме того, декларант не указала в декларации информацию о том, что пользуется квартирой в Киеве стоимостью 1,6 млн грн. Колесник говорила, что "забыла" это сделать, так как на момент подачи декларации уже долгое время не использовала это жилье. Однако по информации Аппарата Верховной Рады, в то же время Колесник получила средства из госбюджета на компенсацию стоимости аренды этого жилья.

Кроме этого, народный депутат не задекларировала мотоцикл Honda 2014 выпуска, который она купила в 2017 году.

"В своих объяснениях субъект декларирования отмечает, что указанное транспортное средство отчуждено 1 мая 2017 года, но по состоянию на 31 декабря 2020 года не осуществлена ​​перерегистрация на нового владельца", – отмечают в НАПК.

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В Нацагентстве подсчитали, что недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на 4,43 млн грн. Следовательно, в действиях субъекта декларирования установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Материалы проверки НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Если вину депутата докажут в суде, она будет вынуждена заплатить штраф в размере от 42,5 тыс. до 51 тыс. грн или пойти на общественные работы 150-240 ч с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Анна Колесник стала народной депутатом в 25 лет. До этого она работала судебным экспертом в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.