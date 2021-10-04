"Газпром" начал заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2" (обновлено)

С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает оператор газопровода – дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 АG.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых "интеллектуальных" поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", – сообщает пресс-служба компании.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 обещает сообщить дополнительно.

"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", – сказано в сообщении компании.

В свою очередь Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило, что первая нитка газопровода "Северный поток-2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", – отмечает агентство.

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Как сообщалось, 10 сентября российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". Однако, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Процесс начался 8 сентября и может занять до четырех месяцев.

После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу. Позже он опроверг начало поставок газа с 1 октября.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.