Население сократило продажу и покупку валюты в сентябре, – НБУ

Объем продажи населением валюты в сентябре 2021 года сократился до $2,38 млрд, а покупка – до $2,39 млрд.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), объем продажи населением наличной валюты в сентябре 2021 года сократился до $1,97 млрд (в эквиваленте), а покупка уменьшилась до $2 млрд.

При этом продажа безналичной валюты населением в сентябре составила $408,29 млн, а покупка – $387,79 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая покупка валюты населением в сентябре превысила продажу на $6 млн.

Как сообщалось, объем продажи населением валюты в августе 2021 года составил $2,38 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $2,63 млрд. При этом объем покупки валюты населением в минувшем месяца стал рекордным за время ведения соответствующей статистики.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая покупка валюты населением в августе превысила продажу на $245,07 млн.