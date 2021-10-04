"Артемсоль" потратит 4 миллиона на Wi-Fi в соляных шахтах для туристов

ГП "Артемсоль" 27 сентября заключило соглашение с ООО "Компания "Дейта Экспресс" об обустройстве Wi-Fi за 3,97 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Как сообщается, в этом году разработают сметную документацию и построят распределенную систему Wi-Fi для туристических маршрутов "Артемсоли". Детали неизвестны, так как договор не обнародован.

На сайте "Артемсоль" предлагает пройти туристический маршрут в соляные шахты. Двухчасовые экскурсии туда происходят на глубине 200 м. Пешеходный маршрут по подземным соляным галереям работает на руднике №1, который раньше назывался Брянцевским рудником. Это старейшая соляная шахта Донбасса, и именно там с 1881 года началась история предприятия.

"Компания "Дейта Экспресс" основана в Бердянске. Владеет ею Яков Верховский с регистрацией в оккупированном Донецке, а возглавляет Дмитрий Радченко. Верховский владеет донецкими ЧП "Дейта Экспресс" и ООО "Инжиниринговая компания "Дейта Экспресс".

Фирма создала ООО "Глобал Инжиниринг Компани" совместно с ООО "Юнайтед Трейдинг Кэпитал" Майи Лобановой и с ООО "Ист Стафф Эдженси" Артема Трекке, Екатерины Науменко и Андрея Арсирия. Трекке является основателем АО "Карденас" вместе с Василием Фаринником и Натальей Дригваль, а Науменко и Арсирий работают там юристами.

Ранее адвокатское объединение называлось "Татаров Фаринник Головко". Им владели Василий Фаринник и Олег Татаров, нынешний заместитель руководителя Офиса президента.

Всего с 2016 года фирма получила подрядов преимущественно у "Артемсоли" на 49,64 млн грн.