В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи сообщают о многочисленных перебоях в работе Instagram, Facebook и Whatsapp.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector, которая отслеживает статус вебсайтов в режиме реального времени, передает Радио Свобода.

Пользователи также отмечают перебои в работе других популярных сервисов, в частности, Twitter.

Что стало причиной неисправности в работе платформ пока неизвестно.

Пока ни одна из них не работает в обычном режиме.

В Facebook подтвердили проблемы с работой своих ресурсов.

"Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства", – сообщает аккаунт компании в Twitter.

Все три сети популярны среди пользователей по всему миру и являются важными коммуникационными звеньями для миллионов людей.