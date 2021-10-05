Нацполиция провела обыски на госпредприятии "Укрхимтрансаммиак" (обновлено)

Нацполиция разоблачила преступную схему растраты средств государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, следствием установлено, что должностные лица госпредприятия при проведении публичных закупок путем манипуляций с тендерной документацией приобрели оборудование по ценам, значительно выше рыночных. В результате таких действий лиц государству были нанесены миллионные убытки.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

В свою очередь в пресс-службе "Укрхимтрансаммиака" сообщили, что в здании госпредприятия 30 сентября был проведен обыск в рамках расследования уголовного производства от 29 октбяря 2020 года.

"Во время обыска следователи Национальной полиции, действуя совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований, изымали вещи и документы, которые могут иметь доказательственное значение в этом уголовном производстве. При этом руководящий состав и специалисты ГП "Укрхимтрансаммиак" всячески способствовали проведению следственных действий, предоставляя документы и все необходимые данные по требованию", – заверили в госкомпании, не уточнив подробностей дела.