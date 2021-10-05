Цукерберг потерял $7 миллиардов из-за сбоев в работе Facebook, – СМИ

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобальных сбоев в работе Facebook, а также других его сетей: Instagram и WhatsApp.

По данным Bloomberg, состояние Цукерберга всего за несколько часов снизилось до $120,9 млрд. Таким образом, Цукерберг спустился с третьей на пятую строчку самых богатых людей мира, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс, передает Интерфакс-Украина.

Агентство отмечает, что из-за глобальных проблем в работе соцсети цена на акции Facebook упала на 5%.

Напомним, вечером 4 октября произошли сбои в работе соцсетей Facebook, Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Пользователи испытывали проблемы с сервисами более шести часов. Трудности с функционированием соцсетей наблюдались во всех странах.

Компания Facebook заявила, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, а данные пользователей не пострадали.

"Наши сервисы теперь снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к обычной работе", – говорилось в сообщении Facebook.

Иинженеры компании выяснили, что причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. "Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - сообщили в Facebook.