Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на более 11 миллиардов

В течение недели, с 4 по 8 октября, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов восьми ликвидируемых банков на общую сумму 11,58 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В частности, на сумму 11,17 млрд грн выставлены на продажу права требования по выданным банками кредитам, на 413,5 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Также ценные бумаги будут торговаться за 1,29 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

АО "Златобанк" – на 10,82 млрд грн;

АО "Мисто Банк" – на 346 млн грн;

АО "КБ "Земельный капитал" – на 206,2 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 153,97 млн грн;

ПАО "АКБ "Капитал" – на 47,94 млн грн.

Также в течение недели запланирована продажа активов АО "Родовид Банк", ПАО "КБ "Премиум" и АО "ВТБ Банк".