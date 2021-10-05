"Укрзализныця" закупила для туалетов сидения по 9 456 гривен, а кнопки слива – 6 790 гривен

Филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" 16 сентября по результатам тендера заключил договор с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные портала "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что стоимость отдельных запчастей очень высокая. Например, сидение с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн, а кнопка слива – 6 790 грн.

Кроме того, унитазный блок, на который сверху крепится указанное сидение, приобретен за 311 880 грн.

"Укрзализныця" существенно подняла цены на указанные детали по сравнению с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году компания покупала кнопки для смыва по 5,9 тыс. грн, а сидения – по 8,2 тыс. грн – то есть на 15% дешевле, чем сейчас. Учитывая, что за те торги две фирмы-участницы были наказаны Антимонопольным комитетом за сговор. В 2020 году для ремонта поездов "Тарпан" кнопки покупали также по 5,9 тыс. грн.

К участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы – победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на по отношению к ожидаемой цены составила менее 1%.

При этом "Укрзализныця" заложила в тендерную документацию требование относительно определенных чертежей, по которым должны изготавливаться запчасти. Под них подходили только изделия Evac, поэтому в торгах приняли участие только дилеры этой компании.

Еще две фирмы "Евро тек" и "АТОР Консалтинг" также с продукцией Evac тоже подавали заявки, но их отклонили. Поскольку они предлагали поставки запчастей от компании из Казахстана. В "Укрзализныце" решили, что на такие запчасти не будет распространяться гарантия немецкого производителя.

Основателем киевского ООО "Компания "АМБ" является Александра Ермакова из Броваров. Ранее фирма получила подряды на 68 млн грн исключительно в системе "Укрзализныци".