Украина не планирует переговоры с Россией по прямой закупке газа, – Шмыгаль

Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Левый берег".

"Такие переговоры не планируются", – сказал он, отвечая на прямой соответствующий вопрос в интервью изданию.

Отмечтим, что Украина не импортирует газ по контракту с российским "Газпромом" с ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "Газпром" никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине. Так он ответил на вопрос о том, что в Киеве якобы стали звучать предложения вернуться к переговорам с "Газпромом", чтобы получать газ напрямую из России, и готова ли Россия рассмотреть такую возможность.

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Как сообщалось, 1 октября остановлен транзит российского газа по территории Украины в направлении Венгрии. 27 сентября венгерская MVM Group и "Газпром экспорт" в Будапеште подписали новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Документ вступает в силу 1 октября.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. С связи с этим Украина решила перенести проведение пятого заседания Совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября, а также заявила о планах обратиться в Европейскую Комиссию для оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству.

Также Европейская комиссия (ЕК) проведет проверку возможных последствий долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию. Минэнерго Украины уже передало свою позицию относительно венгерско-российского контракта.