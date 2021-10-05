Нацбанк исключил из реестра кредитный союз и отозвал лицензии еще трех

Национальный банк Украины исключил кредитный союз "Касса" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его заявления.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, по состоянию на 30 июня обязательства "Кассы" составляли 10 тыс. грн (0,0002% от общего объема рынка). В то же время его активы составляли 6,8 млн грн (0,08%).

Также Нацбанк принял решения об отзыве всех лицензий у трех финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений: КС им. О.И. Кульматицкого", КС "Гильдия углекопов" и КС "Касса" – лицензию на предоставление средств взаем, в том числе на условиях финансового кредита;

В НБУ уточнили, что после отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. В то же время отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.