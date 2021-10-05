Цены на нефть превысили семилетний максимум

Цены на нефть продолжают расти на фоне решения государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце – на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 5 октября составляла $81,47 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 октября эти контракты подорожали на $1,98 (2,5%) – до $81,26 за баррель, максимума с 16 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,72 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,3%) – до $77,62 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие рынка с 11 ноября 2014 года.

"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том, что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", – отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими в последнем квартале 2021 года, поскольку переход компаний с газа на нефть поддерживает спрос", – говорит главный аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Сангчил Юн.