Правоохранители пришли с обысками в "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго" по делу о хищении 10 миллионов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между указанными предприятиями и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.
"При этом подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн грн.
Отмечается, что 5 октября, на основании постановления суда в помещениях указанный КП и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начались обыски с целью поиска доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.