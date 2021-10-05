Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС с 4 на 5 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на изменение предельных цен отреагировала сеть Shell. Компания подняла цену на все виды топлива на 33-64 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 – до 31,50 грн/л, ДТ – до 30,23 грн/л.

В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 копеек), А-95 – до 30,60 грн/л (+30 копеек) и ДТ – до 27,70 грн/л (+40 копеек).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-80 копеек за литр.

Как сообщалось, утром в понедельник Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин выросла на 33 копейки, дизтопливо – на 64 копейки.