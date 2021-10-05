Украина обсудит с Евросоюзом наказание за покупку контрабандной древесины

Вместе с отменой Украиной моратория на экспорт леса-кругляка Европейский союз должен обеспечить наказание для компаний, покупающих контрабандную древесину из Украины.

Об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Европейская правда.

"Принятие моратория на экспорт необработанной древесины было вынужденным шагом Украины, и арбитраж согласился с этим – отмена моратория будет неотъемлемой от создания прозрачного рынка леса в Украине", – заявила она.

"Отменить мораторий – достаточно просто, но мы должны создать прозрачную систему, что делает невозможной нелегальную вырубку. И это непросто. Этот вопрос будет обсуждаться с ЕС (на ближайшем саммите). В частности, мы хотим обсудить предотвращение покупки европейскими компаниями нелегальной древесины из Украины", – добавила она.

Читайте также: Минэкономики предлагает снять запрет на экспорт леса-кругляка

Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород – с 1 января 2017-го.

В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.

В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав свое право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.