Трейдеры планируют увеличить экспорт газа из Украины в октябре в 2 раза, – СМИ

Газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м.

В основном газ планируют экспортировать европейские трейдеры, а также несколько украинских компаний, сообщает отраслевое издание ExPro со ссылкой на источники на рынке.

По данным собеседников издания, больше всего газа планирует экспортировать чешский трейдер Alpiq Energy – более 120 млн кубометров в Словакию. Компания будет экспортировать газ, который был закачан в украинские ПХГ в августе 2020 года.

Швейцарская Gunvor планирует в течение октября экспортировать из ПХГ 60 млн куб. м газа, примерно поровну в Венгрию и Польшу. Газ компания закачала в хранилища в июне-августе 2020 года.

Кроме того, французская Engie намерена в октябре экспортировать 57,5 млн куб. м газа в Венгрию, газ был закачан в августе-сентябре 2020 года.

Среди украинских компаний больше всего газа планирует вывезти из украинских ПХГ ООО "ЭРУ Трейдинг" – 20 млн куб. м в Польшу, Венгрию и Словакию. Газ был закачан в ПХГ в мае-августе 2020 года.

Напомним, в течение сентября из украинских ПХГ было экспортировано рекордные за всю историю 242 млн кубометров, что в 4 раза больше, чем в августе (60 млн куб. м).

Значительный рост экспорта в сентябре и рост заявок на октябрь связан с благоприятными ценами на рынке, когда газ в Украине торгуется значительно дешевле, чем в Европе. На фоне рекордно высоких цен на европейских хабах, разница между ценами в Украине и Европе возросла до 7500 грн за тысячу кубометров (с НДС) или 18 евро за МВт-ч.

Кроме того, в октябре активизировался экспорт газа в Словакию. По словам компаний, осуществляющих экспорт газа, это связано с менее выгодными ценами на газ в Венгрии.

На фоне высокого экспорта (в среднем 10 млн куб м в сутки в первые дни октября) и резким обвалом импорта газа, закачка газа в украинские ПХГ фактически прекратилась.

Как сообщалось, по данным оператора украинских газовых хранилищ компании "Укртрансгаз", на 1 октября запас природного газа в украинских ПХГ составлял 18,7 млрд кубометров.

В том числе иностранные компании хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд кубометров, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года.