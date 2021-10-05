VS Energy россиян принудительно выкупит акции миноритариев "Ривнеоблэнерго"

ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО "Ривнеоблэнерго" публичное безотзывное требование принудительного выкупа акций (squeeze-out).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, цена выкупа составляет 7,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении указывается, что наивысшая цена, по которой заявитель или аффилированные с ним лица приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составила 5 грн. В то же время определенная оценщиком ООО "КК "Острив" рыночная цена акции "Ривнеоблэнерго" на 16 августа 2021 года составила 7,88 грн.

Как сообщалось, ООО "ВС Груп Менеджмент" благодаря заключению 17 августа 2021 года договора о совместных действиях с ООО "К12 Инвест" (доля в облэнерго – 6,33%) и Профессиональным фондом Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины (доля – 1,76%) объявило о получении доминирующего пакета (свыше 95%) в ЧАО "Ривнеоблэнерго".

"ВС Груп Менеджмент" напрямую владеет 4,02% акций "Ривнеоблэнерго" и опосредованное с другими аффилированными лицами – 87,34% (Washington Holdings BV – 83,33%, ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" – 0,000005%, Николай Лавренко – 0,000002%).

Как сообщалось, в апреле 2021 года "ДТЭК Сети" Рината Ахметова заключило договор о покупке 24,5% акций "Кировоградоблэнерго" у VS Energy, а в августе Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела о получении "ДТЭК Сети" контроля над этим облэнерго. По данным телеграм-канала "Монополіст", речь идет о приобретении 100% акций компании, которая обойдется ДТЭК в $80 млн.

Перед этим нынешний собственник "Кировоградоблэнерго" – ООО "ВС Груп Менеджмент" – также объявил о принудительном выкупе акций облэнерго у миноритарных акционеров. В январе 2021 года, VS Energy также сообщила о принудительном выкупе акций "Херсон-" и "Черновцы-", в марте – "Житомироблэнерго".

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Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. Народный депутат Андрей Герус из "Слуги народа" в начале февраля этого года заявил о выкупе Воеводиным у Гинера и Бабакова долей в VS Energy, однако других подтверждений этой информации нет.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако в отличии от Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.