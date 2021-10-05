Минэкономики заявило о второй фазе подготовки к "промышленному безвизу"

В Украине началась вторая фаза предварительной оценочной миссии Европейского союза, что открывает путь к заключению Соглашения о "промышленном безвизе" (АСАА).

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Как сообщается, 30 сентября было завершено оценивание европейскими экспертами системы стандартизации и первый этап оценивания системы метрологии Украины. Европейскими экспертами оценены формирование и реализация государственной политики Минэкономики в области стандартизации и метрологии, а также деятельность национального органа стандартизации, технических комитетов стандартизации, бизнеса, что участвует в европейских технических комитетах и осуществляет деятельность в трех приоритетных секторах промышленной продукции.

"Заключение Соглашения АСАА будет способствовать росту конкурентоспособности и инновационности украинской промышленной продукции как на внутреннем, так и внешних рынках; привлечению инвестиций, а также получению потребителем качественной и безопасной продукции, произведенной по современным технологиям", – отметил первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.

Особое внимание экспертов было сосредоточено на вопросе привлечения бизнеса к процессу разработки первоочередных для производителей и необходимых для обеспечения жизни и здоровья населения стандартов. Подчеркнуто активное участие в европейских и международных организациях по стандартизации и метрологии, что является важным фактором для признания национальной инфраструктуры качества на европейском и международном уровнях.

Европейские эксперты также отметили значимость цифровизации и диджитализации в процессах стандартизации, в частности, приветствовали начало пилотного проекта по привлечению искусственного интеллекта и цифровых технологий в систему стандартизации Украины, а также функционирование коммуникативной платформы по техническому регулированию в Украине для налаживания качественного прозрачного диалога с бизнесом и предоставления квалифицированных ответов на самые актуальные вопросы бизнеса.

Ранее, как сообщалось, Миссия ЕС позитивно оценила готовность Украины к промышленному безвизу.