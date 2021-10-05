Нацбанк 30 раз предоставил доступ правоохранителям к документам в третьем квартале
710
В течение третьего квартала 2021 года Национальный банк Украины 30 раз предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, по инициативе:
- Прокуратуры Украины - 2 раза;
- Национальной полиции Украины - 13 раз;
- Службы безопасности Украины - 2 раза;
- Государственной фискальной службы Украины - 3 раза;
- Национального антикоррупционного бюро Украины - 2 раза;
- Государственного бюро расследований - 8 раз.
Всего за девять месяцев 2021 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 87 раз.
Джерело: НБУ