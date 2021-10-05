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Нацбанк 30 раз предоставил доступ правоохранителям к документам в третьем квартале

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Нацбанк 30 раз предоставил доступ правоохранителям к документам в третьем квартале
В течение третьего квартала 2021 года Национальный банк Украины 30 раз предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, по инициативе:

  • Прокуратуры Украины - 2 раза;
  • Национальной полиции Украины - 13 раз;
  • Службы безопасности Украины - 2 раза;
  • Государственной фискальной службы Украины - 3 раза;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины - 2 раза;
  • Государственного бюро расследований - 8 раз.

Всего за девять месяцев 2021 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 87 раз.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ
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