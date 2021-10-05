Предприятие Минздрава смогло сэкономить 350 миллионов на закупке скорых

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" завершило контрактирование поставщиков в рамках закупки 622 автомобилей скорой медицинской помощи.

По итогам проведенных закупочных процедур было заключено 15 договоров на общую сумму более 1 млрд грн, передает пресс-служба Минздрава.

"Экономия средств налогоплательщиков, которая была достигнута в результате процедур закупки, составляет около 346,7 млн грн от 1,35 млрд грн, которые были запланированы в паспорте бюджетной программы на 2021 год", – отмечается в сообщении.

Закуплены автомобили на основе моделей Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Citroen Jumper. Их поставки ожидаются в течение четвертом квартале 2021 года – первом квартале 2022 года.

Закупки автомобилей скорой медицинской помощи состоялись по упрощенной/допороговой процедуре, предусмотренной на время карантина для борьбы с распространием пандемии коронавируса.

Как сообщалось, в декабре 2020 года госпредпритие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) акцептировало предложения на закупку 416 автомобилей скорой медицинской помощи на общую сумму 728,5 млн грн. Тогда общая экономия при проведении закупок составила 183 млн грн, по сравнению с ценами 2019 года.