Григоришин заблокировал присоединение "Электротяжмаша" к "Турбоатому"

Собрание акционеров АО "Украинские энергетические машины" ("Укрэнергомашины", ранее – АО "Турбоатом"), более 75% в котором принадлежит государству, не смогло принять ряд решений о присоединении к нему АО "Завод "Электротяжмаш" в связи с запретом Хозяйственного суда Харькова принимать такие решения.

Согласно протоколу внеочередного собрания 28 сентября, акционеры не смогли утвердить передаточный акт и пояснения к условиям присоединения "Электротяжмаша", соответствующий договор, а также условия конвертации акций "Электротяжмаша" в акции "Укрэнергомашин" и выпуска акций "Электротяжмаша" с целью этой конвертации, передает Интерфакс-Украина.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (представители акционеров), совокупно владеющие 91,15% голосующих акций.

Согласно реестру судебных решений, определение о запрете собранию акционеров принимать вышеуказанные решения суд принял 21 сентября в качестве обеспечения иска связанной с Константином Григоришиным КУА "Сварог Эссет Менеджмент", действующей в интересах и за счет активов ПЗНВИФ "Седьмой", которому принадлежит 64,82 млн акций (15,34%) АО "Укрэнергомашины" ("Турбоатом").

Согласно материалам суда, связанная с Григоришином компания считает, что недобросовестные действия АО "Укрэнергомашины" нарушают его права из-за ненадлежащего определения рыночной стоимости его акций. Кроме того, истец считает, что не был в надлежащие сроки уведомлен о праве требования обязательного выкупа акций и "Укэнергомашины" не выкупили акции у заявителя в необходимые сроки.

Заявитель указывает, что до завершения процедуры обязательного выкупа акций у акционеров "Укрэнергомашины" и "Электротяжмаш" не могут переходить к следующему этапу присоединения.

Согласно информации в госреестре, КУА "Сварог Эссет Менеджмент" обратилась с иском к АО "Укрэнергомашины" о признании недействительным протокола решения собрания акционеров АО "Турбоатом" от 27 августа, в части утверждения рыночной стоимости акций АО – 1,95 грн за акцию.

Истец также просит признать заключенным договор об обязательном выкупе у него акций АО "Турбоатом".

Хозсуд Харьковской области отрыл производство по делу на основании этого иска и назначил подготовительное заседание на 12 октября.

Ранее основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала отмечал, что рыночная цена акций "Турбоатома" 1,95 грн за штуку, утвержденная собранием акционеров 27 августа, занижена примерно в четыре раза. По его словам, одобренная Фондом госимущества как главным акционером "Турбоатома" сделка по присоединению АО "Завод "Электротяжмаш" угрожает миноритарным акционерам "Турбоатома" размытием их доли.

Фиала также напомнил, что много миноритариев судится с "Турбоатомом" за выплату дивидендов, хотя государству предприятие такие дивиденды платит.

В свою очередь, генеральный директор АО "Укрэнергомашины" Виктор Субботин говорил, что определить рыночную стоимость акций АО "Турбоатом" без привлечения внешних оценщиков крайне сложно из-за недостаточной развитости фондового рынка в Украине.

Рыночную оценку акций в 1,95 грн за шутку поддержали 82,55% голосов на собрании акционеров 27 августа, а против проголосовали 17,45%.

Такую оценку утвердила компания ООО "Консалтинговая компания "Эссет Экспертайз", которую собрание акционеров утвердило чуть большим количеством голосов неделей ранее, установив оплату ее услуг в 0,5 млн грн.

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Как сообщалось, кроме этого собрание акционеров 27 августа решило переименовать "Турбоатом" в "Украинские энергетические машины", а также изменить его тип с публичного на частное АО. Против последнего решения было подано 17,45% голосов, как и против последующих решений об изменении устава, внутренних положений, присоединения "Электротяжмаша" и допсоглашения с "Укрэксимбанком".

Напомним, 27 августа Кабинет министров согласовал реорганизацию АО "Завод "Электротяжмаш" путем присоединения к АО "Турбоатом". При этом Кабмин внес "Турбоатом" в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Завод завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 27,8% меньше, чем в 2019 году, чистый доход сократился почти вдвое – до 1,47 млрд грн.

Крупным миноритарием АО (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов). Госпакетом в 75,22% управляет Фонд госимущества.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. В 2020 году завод нарастил чистый убыток в 5,8 раза к 2019 году – до 451 млн грн, чистый доход сократился в 2,3 раза – до 821,8 млн грн.