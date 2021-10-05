СБУ разоблачила многомиллионную коррупцию при регистрации сельхозтехники

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию в одном из государственных предприятий, входящем в сферу управления Госпродпотребслужбы. Организаторы схемы получали взятки за беспрепятственное внесение в госреестр данных по техническому состоянию сельхозтехники агропредприятий. По оперативным данным, "прибыли" участников сделки составили почти 30 млн грн в год.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники госучреждения наладили коррупционный механизм получения денег от владельцев агробизнеса и за различные суммы обещали им выдачу "правильных" выводов по техосмотру сельскохозяйственных машин.

Кроме того, участники схемы "гарантировали" беспрепятственное внесение технических данных в единый государственный реестр. Для этого они вносили недостоверные сведения в соответствующую электронную информационную систему.

По данным следствия, для передачи взяток организаторы сделки привлекли представителя аффилированной коммерческой структуры.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из руководителей госучреждения и посредника во время получения 210 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу и регистрацию 700 выводов.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства по: