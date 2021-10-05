Минфин сократил размещение облигаций государственного займа до 2,5 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 5 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 2,46 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев были размещены на 58,03 млн грн под 9,7% годовых, как и две недели назад.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 734,82 млн грн под 11,5% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 691,89 млн грн, ставка по ним составила до 11,57% годовых.

В то же время от размещения двухлетних облигаций поступило 651,26 млн грн под 12,4%.

Еще 19,42 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам незначительно выросла – до 12,49% годовых.

Кроме того, Минфин разместил пятилетние ОВГЗ на 309,54 млн грн под 12,75% годовых.

Как сообщалось, на прошлом аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов увеличило объем привлеченных средств до 6,96 млрд грн благодаря повышению ставок по большинству выпусков ценных бумаг.